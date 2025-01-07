Потеря в €100 млрд — отказ от российского газа обернётся для Европы серьёзными убытками

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Отказ Украины от транзита российского газа обернется для стран Евросоюза потерей в €100 млрд.

Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газовое оборудование

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на греческий портал Ikonomikos Tahidromos, который приводит расчеты управляющего директора компании Metlen Energy & Metals Эвангелоса Митилинеоса.

По его словам, европейские страны теряют 5% импорта природного газа на фоне нестабильной рыночной ситуации. Митилинеос отметил, что цены на нидерландском газовом хабе TTF увеличились с €30 за мегаватт-час до €50. Он уточнил, что эта разница в €20 затрагивает не только импорт через Украину, но и весь импорт в целом, поскольку контракты на поставку привязаны к ценам на TTF.

Эксперт также привел данные о том, что Европа закупает у других стран 500 млрд кубометров природного газа. Увеличение цены на €20, по оценкам Митилинеоса, приведет к убыткам в размере €100 млрд.

Уточнения

Хаб (англ. hub, дословно — «ступица колеса, центр») — в общем смысле, узел какой-то сети.





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