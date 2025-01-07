Калифорний — почему этот искусственный металл так высоко ценится на рынке

1:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Калифорний — искусственно синтезированный металл, стоимость одного грамма которого может достигать нескольких десятков миллионов долларов.

Фото: commons.wikimedia.org by CardioElena, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Врач за работой

Цена на этот металл обусловлена сложным и дорогим процессом его синтеза. Сначала кюрий облучают в ядерном реакторе в течение продолжительного времени — от 8 месяцев до 1,5 лет. Затем калифорний химически изолируется от полученных продуктов.

Ежегодно производится всего 40-50 мг калифорния, а к концу 2023 года мировые запасы этого металла составили около 10 граммов.

Производство ведется только в двух странах: США и России.

Калифорний находит применение в нейтронной терапии для лечения различных видов рака. Его способность генерировать нейтроны помогает разрушать опухолевые клетки, что делает его эффективным средством в онкологии.

В нейтронной радиографии калифорний используется для неразрушающего контроля качества материалов и сварных соединений, что позволяет выявлять внутренние дефекты, которые невозможно обнаружить другими методами.

Кроме того, этот металл служит источником нейтронов для запуска ядерных реакторов и создания новых изотопов для научных исследований. Также калифорний применяется в детекторах взрывчатых веществ и наркотиков, благодаря высокой чувствительности нейтронного анализа, что позволяет эффективно обнаруживать опасные вещества, сообщает qaz.ulysmedia.kz.

Уточнения

Произво́дство — процесс создания какого-либо продукта с использованием первичных (труд и капитал) и промежуточных факторов производства (сырье, материалы и тому подобное).





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