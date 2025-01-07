Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет похолодания в XIX веке: вулкан и его глобальные последствия
Потеря в €100 млрд — отказ от российского газа обернётся для Европы серьёзными убытками
4 главных ошибки в макияже для глаз и как их избежать
Секреты долговечности кофеварки: что стоит знать о чистке
Виктория Боня заявила, что Майами — красивый, но не уровень Бузовой
Метапневмовирус: что нужно знать об инфекции и как защититься от неё
Стоит ли переплачивать за аэрогриль? Раскрываем секреты!
Плоский живот без стрессов: как включить в день полезные привычки
Лайфхаки при посещении Парка Cказов под Екатеринбургом

Калифорний — почему этот искусственный металл так высоко ценится на рынке

1:36
Экономика

Калифорний — искусственно синтезированный металл, стоимость одного грамма которого может достигать нескольких десятков миллионов долларов.

Врач за работой
Фото: commons.wikimedia.org by CardioElena, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Врач за работой

Цена на этот металл обусловлена сложным и дорогим процессом его синтеза. Сначала кюрий облучают в ядерном реакторе в течение продолжительного времени — от 8 месяцев до 1,5 лет. Затем калифорний химически изолируется от полученных продуктов.

Ежегодно производится всего 40-50 мг калифорния, а к концу 2023 года мировые запасы этого металла составили около 10 граммов.

Производство ведется только в двух странах: США и России.

Калифорний находит применение в нейтронной терапии для лечения различных видов рака. Его способность генерировать нейтроны помогает разрушать опухолевые клетки, что делает его эффективным средством в онкологии. 

В нейтронной радиографии калифорний используется для неразрушающего контроля качества материалов и сварных соединений, что позволяет выявлять внутренние дефекты, которые невозможно обнаружить другими методами. 

Кроме того, этот металл служит источником нейтронов для запуска ядерных реакторов и создания новых изотопов для научных исследований. Также калифорний применяется в детекторах взрывчатых веществ и наркотиков, благодаря высокой чувствительности нейтронного анализа, что позволяет эффективно обнаруживать опасные вещества, сообщает qaz.ulysmedia.kz.

Уточнения

Произво́дство — процесс создания какого-либо продукта с использованием первичных (труд и капитал) и промежуточных факторов производства (сырье, материалы и тому подобное).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как предотвратить замерзание труб и крана в частном доме: лёгкие способы избежать поломки
Недвижимость
Как предотвратить замерзание труб и крана в частном доме: лёгкие способы избежать поломки Аудио 
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке
Наука и техника
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке Аудио 
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы
Здоровье
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы Аудио 
Популярное
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы

Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.

Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале
Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров
В Польше узнали о хороших для России новостях из Африки
Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы
Cryptopoltan: отказ России от доллара станет проблемой для США
Cryptopoltan: отказ России от доллара станет проблемой для США
Последние материалы
Лайфхаки при посещении Парка Cказов под Екатеринбургом
Самые дружелюбные породы собак: кому отдать предпочтение
Калифорний — почему этот искусственный металл так высоко ценится на рынке
Нужна ли разминка перед тренировкой: можно ли пропустить этот этап
Посев моркови под зиму: как подготовить грядку
Зачем нужно регулярно рыхлить почву
Секрет наваристой солянки от шеф-повара — идеальное блюдо для январских выходных
Основные ошибки при выращивании свёклы
Ледяные дрейфы и их тайны: Арктика снова ставит вопросы перед учёными
Почему на огурцах проявляются нежелательные явления
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.