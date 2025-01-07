Голландский производитель микросхем NXP выкупит TTTech Auto

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Производитель микросхем NXP Semiconductors NV согласился приобрести австрийскую компанию TTTech Auto, занимающуюся разработкой программного обеспечения для автомобилей, за 625 миллионов долларов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

Эта покупка направлена на расширение ассортимента продукции для производителей транспортных средств с программным обеспечением, пишет Bloomberg.

После завершения сделки NXP интегрирует в свою автомобильную команду руководство TTTech и около 1100 инженеров, как сообщила голландская компания в своем заявлении во вторник. Сделка состоится после получения одобрения регулирующих органов.

Автопроизводители все активнее переходят от традиционных аппаратных систем к платформенным автомобилям с программным управлением, и в этом процессе чипы становятся все более важными в связи с развитием искусственного интеллекта и автономного вождения.

Уточнения

Интегра́льная схе́ма микросхе́ма — — электронная схема произвольной сложности (кристалл), изготовленная на полупроводниковой подложке (пластине или плёнке) и помещённая в неразборный корпус или без такового в случае вхождения в состав микросборки. Микросхемы также часто называют словом чип.



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