Голландский производитель микросхем NXP выкупит TTTech Auto

Производитель микросхем NXP Semiconductors NV согласился приобрести австрийскую компанию TTTech Auto, занимающуюся разработкой программного обеспечения для автомобилей, за 625 миллионов долларов.
Эта покупка направлена на расширение ассортимента продукции для производителей транспортных средств с программным обеспечением, пишет Bloomberg.
После завершения сделки NXP интегрирует в свою автомобильную команду руководство TTTech и около 1100 инженеров, как сообщила голландская компания в своем заявлении во вторник. Сделка состоится после получения одобрения регулирующих органов.
Автопроизводители все активнее переходят от традиционных аппаратных систем к платформенным автомобилям с программным управлением, и в этом процессе чипы становятся все более важными в связи с развитием искусственного интеллекта и автономного вождения.
Интегра́льная схе́ма микросхе́ма — — электронная схема произвольной сложности (кристалл), изготовленная на полупроводниковой подложке (пластине или плёнке) и помещённая в неразборный корпус или без такового в случае вхождения в состав микросборки. Микросхемы также часто называют словом чип.
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Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.