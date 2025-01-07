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Голландский производитель микросхем NXP выкупит TTTech Auto

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Экономика

Производитель микросхем NXP Semiconductors NV согласился приобрести австрийскую компанию TTTech Auto, занимающуюся разработкой программного обеспечения для автомобилей, за 625 миллионов долларов.

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Эта покупка направлена на расширение ассортимента продукции для производителей транспортных средств с программным обеспечением, пишет Bloomberg.

После завершения сделки NXP интегрирует в свою автомобильную команду руководство TTTech и около 1100 инженеров, как сообщила голландская компания в своем заявлении во вторник. Сделка состоится после  получения одобрения регулирующих органов.

Автопроизводители все активнее переходят от традиционных аппаратных систем к платформенным автомобилям с программным управлением, и в этом процессе чипы становятся все более важными в связи с развитием искусственного интеллекта и автономного вождения.

Уточнения

Интегра́льная схе́ма микросхе́ма —  — электронная схема произвольной сложности (кристалл), изготовленная на полупроводниковой подложке (пластине или плёнке) и помещённая в неразборный корпус или без такового в случае вхождения в состав микросборки. Микросхемы также часто называют словом чип.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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