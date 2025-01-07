Алмазная добыча в Анголе достигла максимума

Министр минеральных ресурсов, нефти и газа Анголы Диамантино де Азеведо сообщил, что алмазная промышленность страны добилась значительных успехов.
Как отмечает агентство Sputnik, в 2024 году Ангола продала почти 10 миллионов каратов алмазов на сумму 1,5 миллиарда долларов.
Эти результаты стали возможны благодаря рекордной добыче, составившей около 12 миллионов каратов, что превышает 82% от запланированного уровня в Национальном плане развития на 2023–2027 годы. Министр подчеркнул, что такие достижения являются важным шагом для развития страны.
Ранее сообщалось, что компания Toyota Motor намерена заселить первых 100 жителей футуристического города у подножия горы Фудзи в Японии уже этой осенью.
Алма́з — минерал, кубическая аллотропная форма углерода.
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Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.