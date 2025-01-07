Алмазная добыча в Анголе достигла максимума

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр минеральных ресурсов, нефти и газа Анголы Диамантино де Азеведо сообщил, что алмазная промышленность страны добилась значительных успехов.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info алмазы

Как отмечает агентство Sputnik, в 2024 году Ангола продала почти 10 миллионов каратов алмазов на сумму 1,5 миллиарда долларов.

Эти результаты стали возможны благодаря рекордной добыче, составившей около 12 миллионов каратов, что превышает 82% от запланированного уровня в Национальном плане развития на 2023–2027 годы. Министр подчеркнул, что такие достижения являются важным шагом для развития страны.

Ранее сообщалось, что компания Toyota Motor намерена заселить первых 100 жителей футуристического города у подножия горы Фудзи в Японии уже этой осенью.

Уточнения

Алма́з — минерал, кубическая аллотропная форма углерода.





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