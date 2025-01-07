Глава Этажей отверг все предложения о продаже бизнеса

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Тюменский миллионер и руководитель агентства недвижимости "Этажи" Ильдар Хусаинов заявил, что его компания "ни за какие деньги мира не продается".

Фото: unsplash.com by Redd Angelo reddangelo16, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ жилье

"За прошлый год мне поступало три очень серьезных предложения о продаже „Этажей“ и еще пять на уровне разговоров, причем кризис на рынке недвижимости никого не смущал, цену предлагали явно выше рынка. Моя позиция известна — нет! Ни за какие деньги мира компания не продается!" — заявил Хусаинов в своем Telegram-канале. Он также отметил, что в течение прошлого года ему трижды поступали предложения о продаже бизнеса, пишет URA.RU.

Хусаинов подчеркнул, что продажа компании будет нечестным поступком по отношению к команде и российской экономике. Кроме того, он добавил, что развивающимся компаниям следует приобретать неуспешные бизнесы, не обращая внимания на форму собственности.

Уточнения

Би́знес — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.





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