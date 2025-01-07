Уровень запасов газа падает до рекордных минимумов в хранилищах Европы

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европа расходует запасы газа быстрее, чем когда-либо за последние семь лет.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газовая плита

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg. По данным Gas Infrastructure Europe, которые проанализировало агентство, уровни в газовых хранилищах снизились на 25 процентных пунктов по сравнению с пиковыми значениями — такого падения не наблюдалось с 2018 года.

Единственным источником российского трубопроводного газа для европейских стран остается теперь "Балканский поток", который получает топливо из "Турецкого потока". В большинстве регионов Северо-Западной Европы температура снизилась, что может привести к увеличению потребления газа. Ежегодно по этому маршруту поставляется около 14-15 миллиардов кубометров газа в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, а также Венгрию.

Уточнения

Балканский поток — магистральный газопровод, ответвляющийся от «Турецкого потока» и идущий из Турции в Венгрию через Болгарию и Сербию, с перспективой продления до Австрии через Словакию.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.