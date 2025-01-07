Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Высокая степень сжатия и экономия: секреты дизельного двигателя
Петухи оказались умнее, чем принято об этом думать. Результаты исследования
Фитнес-тренер Филиппенко дал советы для улучшения самочувствия во время многочасового перелёта
Как приготовить рыбу с хрустящей корочкой, которая покорит всех
Зимняя обрезка деревьев: как получить обильный урожай весной
Компенсаторный сон и его влияние на риск сердечных заболеваний
Как очистить машину без риска для лакокрасочного покрытия
Многослойность и аксессуары: вязаное платье в тренде
4 удивительных блюда, в которые можно добавлять водоросли чука

Уровень запасов газа падает до рекордных минимумов в хранилищах Европы

0:58
Экономика

Европа расходует запасы газа быстрее, чем когда-либо за последние семь лет.

Газовая плита
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовая плита

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg. По данным Gas Infrastructure Europe, которые проанализировало агентство, уровни в газовых хранилищах снизились на 25 процентных пунктов по сравнению с пиковыми значениями — такого падения не наблюдалось с 2018 года. 

Единственным источником российского трубопроводного газа для европейских стран остается теперь "Балканский поток", который получает топливо из "Турецкого потока". В большинстве регионов Северо-Западной Европы температура снизилась, что может привести к увеличению потребления газа. Ежегодно по этому маршруту поставляется около 14-15 миллиардов кубометров газа в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, а также Венгрию.

Уточнения

Балканский поток — магистральный газопровод, ответвляющийся от «Турецкого потока» и идущий из Турции в Венгрию через Болгарию и Сербию, с перспективой продления до Австрии через Словакию.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале
Экономика и бизнес
Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале Аудио 
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом
Домашние животные
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом Аудио 
Семь фраз, которые выдают скрытую зависть окружающих
Красота и стиль
Семь фраз, которые выдают скрытую зависть окружающих Аудио 
Популярное
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы

Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.

Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке
Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
В Польше узнали о хороших для России новостях из Африки
Простой способ борьбы с инеем на лобовом стекле
Cryptopoltan: отказ России от доллара станет проблемой для США
Cryptopoltan: отказ России от доллара станет проблемой для США
Последние материалы
Как очистить машину без риска для лакокрасочного покрытия
Уровень запасов газа падает до рекордных минимумов в хранилищах Европы
Многослойность и аксессуары: вязаное платье в тренде
4 удивительных блюда, в которые можно добавлять водоросли чука
Хью Джекмана заметили с новой возлюбленной на свидании в Калифорнии
Интересные факты о мурчании кошек. Новое исследование
Нелегальные кредитные брокеры — как они обманывают россиян
Как сохранить урожай помидоров: сорта, которые не боятся фитофтороза
Время течет по-разному: загадка ускорения Вселенной решена
Этот неожиданный предмет в бардачке поможет зимой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.