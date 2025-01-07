Нелегальные кредитные брокеры — как они обманывают россиян

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

За последний год в России существенно увеличилось количество преступных схем с участием нелегальных кредитных брокеров.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Человек с телефоном

По информации Сбербанка, количество случаев мошенничества в 2024 году удвоилось, как сообщает РИА Новости.

В банковской сфере наблюдается рост незаконной деятельности так называемых "черных брокеров". Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, подводя итоги 2024 года.

Эксперт пояснил, что "черные брокеры" — это лица с опытом работы в банковской сфере, которые хорошо понимают процедуры выдачи кредитов и особенности скоринговых систем, что позволяет им помогать клиентам получать займы незаконными способами.

По словам Кузнецова, такие посредники за вознаграждение помогают людям с плохой кредитной историей получить банковские кредиты, используя поддельные документы, организуя фиктивное поручительство и прибегая к другим противозаконным методам.

Уточнения

Бро́кер (от англ. broker — маклер, брокер, посредник) — юридическое лицо, выполняющее посреднические функции между продавцом и покупателем (на фондовой, товарной, валютной биржах), между страховщиком и страхователем (страховой брокер), между судовладельцем и фрахтователем.



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