В Японии появится город от Toyota — 100 первых жителей переедут уже этой осенью

Компания Toyota Motor намерена заселить первых 100 жителей футуристического города у подножия горы Фудзи в Японии уже этой осенью.
Первоначально жители Woven City будут состоять преимущественно из сотрудников автопроизводителя и их семей, а в дальнейшем численность населения планируется увеличить до примерно 2000 человек на начальном этапе, сообщили в Toyota, передает The Japan Times.
"В этом году мы начнем переселение жителей, постепенно реализуя концепцию Woven City", — отметил председатель правления Toyota Акио Тойода на пресс-конференции в Лас-Вегасе.
Тойода представил концепцию "живой лаборатории" пять лет назад, когда занимал пост президента Toyota. Он тогда сообщил, что город будет полностью экологичным и станет реальной демонстрацией искусственного интеллекта, передовой робототехники, беспилотных автомобилей и "умных" домов.
Toyota Motor Corporation — японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.
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