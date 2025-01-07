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Мосбиржа возобновляет торги акциями X5

1:11
Экономика

Московская биржа 9 января возобновит торги акциями российской компании X5, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик".

Концепция экономики
Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Концепция экономики

Акции были включены в первый уровень листинга и будут торговаться под новым тикером X5.

Торги были приостановлены на девять месяцев — с апреля 2024 года. 1 апреля Московская биржа объявила о временной остановке торгов акциями компании в режиме Т+1, начиная с 3 апреля. С момента объявления и до приостановки торгов акции X5 подешевели более чем на 9%, при этом цена закрытия торгов 3 апреля составила ₽2798.

Некоторые компании, переехавшие в Россию, объявляли о программе обратного выкупа акций для поддержки котировок на бирже после длительного перерыва. Однако директор по корпоративным финансам и работе с инвесторами X5 Полина Угрюмова сообщила в интервью "РБК Инвестициям", что на данный момент компания не планирует объявлять байбэк с этой целью.

Уточнения

Московская биржа — крупнейший российский биржевой холдинг, является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, углеродными единицами, драгоценными металлами, зерном и сахаром.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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