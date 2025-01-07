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Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале

0:57
Экономика

Пенсионерам готовят приятный сюрприз: в феврале выплаты снова увеличатся. Ожидаемое повышение пенсий может стать рекордным за последние два года.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Напомним, что в прошлом году уровень инфляции оказался выше прогнозов: вместо ожидаемых 7,3% она, по оценкам, достигла 9,6-9,8%. Об этом сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.

Согласно данным Центробанка, с 1 января 2024 года страховые пенсии увеличились на 7,3%, однако инфляция превысила эти показатели и в ноябре составила 8,9%. В связи с этим Минтруда принял решение о доиндексации пенсий в феврале 2025 года.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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