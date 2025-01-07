Доллар становится ещё дороже для украинцев

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Национальный банк Украины в понедельник установил новый исторический максимум курса доллара по отношению к гривне, согласно данным, опубликованным на сайте регулятора.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Финансист

Официальный курс на 6 января составил 42,088 гривны за доллар, а на 7 января он уже достиг 42,195 гривны, сообщает РИА Новости.

С конца июля 2022 года Нацбанк удерживал официальный курс гривны на уровне 36,56 гривны за доллар. Однако в октябре 2023 года было объявлено о переходе на режим управляемой гибкости курса, что привело к значительному ослаблению гривны в декабре 2023 года: впервые курс доллара превысил 37 гривен.

Уточнения

Гри́вна — национальная валюта Украины (с 1996 года), названная в честь древнерусской гривны, древней денежной единицы, представлявшей собой слиток серебра.



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