Национальный банк Украины в понедельник установил новый исторический максимум курса доллара по отношению к гривне, согласно данным, опубликованным на сайте регулятора.
Официальный курс на 6 января составил 42,088 гривны за доллар, а на 7 января он уже достиг 42,195 гривны, сообщает РИА Новости.
С конца июля 2022 года Нацбанк удерживал официальный курс гривны на уровне 36,56 гривны за доллар. Однако в октябре 2023 года было объявлено о переходе на режим управляемой гибкости курса, что привело к значительному ослаблению гривны в декабре 2023 года: впервые курс доллара превысил 37 гривен.
Гри́вна — национальная валюта Украины (с 1996 года), названная в честь древнерусской гривны, древней денежной единицы, представлявшей собой слиток серебра.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.