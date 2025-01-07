Приднестровье призывает Молдавию решить долговую проблему с газом

Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) обратилась к Молдавии с призывом решить проблему долга молдавской компании перед российским поставщиком газа.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел ПМР.
В своем заявлении министерство подчеркивает, что урегулирование этой долговой ситуации могло бы стать реальной и практической помощью в условиях нынешнего энергетического кризиса.
При этом Приднестровье отвергает заявления о готовности Молдавии оказать поддержку и создать "механизмы диалога", утверждая, что реальной и адекватной помощи от Кишинева не поступало.
МИД ПМР обвиняет молдавские власти в имитации действий и попытках избежать ответственности, указывая на блокировку банковских счетов приднестровских предприятий с 2019 года, что мешает нормальной внешнеэкономической деятельности региона.
Кри́зис (др.-греч. κρίσις — суд, приговор, решение; поворотный пункт) — переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации.
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