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Китай представил поезд нового поколения

2:09
Экономика

Китай представил прототип нового высокоскоростного поезда, который, по заявлению разработчиков, станет самым быстрым в мире.

Поезд
Фото: freepik.com by tohamina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поезд

CR450, презентованный в Пекине 29 декабря, достиг скорости 450 км/ч во время испытаний, а его рабочая скорость составит 400 км/ч, сообщает Министерство транспорта Китая.

После ввода в эксплуатацию CR450 может стать самым быстрым поездом в мире, он превзойдет текущую модель CR400, запущенную в 2017 году, которая развивает скорость до 350 км/ч.

Разработчики прототипа, компании CRRC Changchun Railway Vehicles и CRRC Sifang Co., Ltd., высоко оценили его за выдающиеся показатели в скорости, энергоэффективности, снижении шума и эффективности торможения. Согласно государственной газете China Daily, CR450 прошёл более 3000 симуляций и 2000 тестов на платформе, чтобы соответствовать требованиям коммерческой эксплуатации.

Китайская государственная железнодорожная группа заявила о необходимости дальнейших испытаний и доработок для полного соответствия стандартам коммерческой эксплуатации.

За последние десять лет Китай стал мировым лидером в развитии железнодорожной инфраструктуры, построив тысячи километров новых путей, которые охватывают практически всю страну. По данным Министерства транспорта, общая протяженность железнодорожной сети Китая превышает 160 000 км, из которых более 46 000 км — это высокоскоростные линии.

Высокоскоростные железные дороги уже давно зарекомендовали себя как эффективная альтернатива авиаперелётам на расстояния до 1100 км. С 1980-х годов сотни миллиардов долларов были вложены в развитие высокоскоростных железнодорожных систем в Европе и Азии, таких как японский Shinkansen и французский TGV.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.
 

По́езд в современном понятии — сформированный и сцепленный состав, состоящий из группы вагонов, с одним или несколькими действующими локомотивами или моторными вагонами, приводящими его в движение, и имеющий установленные сигналы (звуковые и видимые), которые обозначают его голову и хвост

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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