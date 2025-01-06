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Финансирование дагестанских виноградарей вырастет на 30% в 2025 году

0:48
Экономика

Глава комитета по виноградарству и алкогольному регулированию Республики Дагестан Шериф Керимханов сообщил, что в поддержку дагестанских виноградарей в новом году будет выделено около 900 миллионов рублей.

Виноград
Фото: en.wikipedia.org by Takkk is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/hu:
Виноград

В прошлом году на эти цели было направлено менее 680 миллионов рублей, а в 2025 году планируется увеличение финансирования на 30% по сравнению с предыдущим годом, передает ТАСС.

В 2024 году в регионе был установлен новый рекорд по урожаю винограда, который превысил 300 тысяч тонн.

Кроме того, в Дагестане также достигнут рекордный уровень производства игристых вин с увеличением на 39% по сравнению с прошлым годом.

Уточнения

Финансирование (англ. funding) — обеспечение финансовыми ресурсами (денежными средствами) организаций и предприятий, различных экономических проектов.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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