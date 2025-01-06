Нефтегазовый потенциал России — что прогнозируют аналитики

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия обладает одними из крупнейших запасов нефти и газа в мире, что оказывает значительное влияние как на ее экономику, так и на глобальные энергетические рынки.

Фото: commons.wikimedia.org by Quartl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Нефтепровод "Дружба"

По словам Вадима Петрова, замдиректора "ВНИИ Экология" Минприроды России и председателя общественного совета при Росгидромете, при текущих объемах добычи России хватит газа как минимум на 50-55 лет, а нефти — на 20-22 года, пишет РИА Новости.

Согласно международным аналитическим данным, доказанные запасы природного газа в России составляют не менее 37,4 триллиона кубометров, что эквивалентно примерно 19% мировых запасов.

Однако Петров подчеркнул, что продолжающиеся геологоразведочные работы и применение новых технологий добычи могут значительно увеличить эти объемы.

Наиболее перспективными регионами для дальнейшей геологоразведки углеводородов являются "северная кладовая", арктический шельф, Восточная Сибирь и Дальний Восток.

Уточнения

Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.



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