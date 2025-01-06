Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не экономьте на этих вещах: как сохранить автомобиль в порядке
Как предотвратить замерзание труб и крана в частном доме: лёгкие способы избежать поломки
Эписция в доме: правила ухода и размножения
Топ-4 преимущества употребления веганских тортов
5 продуктов, которые превратят вашу кожу в идеальную
Эти пять видов продуктов ни в коем случае нельзя есть на завтрак
Шикарная фигура и отличная память после 50 лет: всего один комплекс упражнений вам поможет
Регенерация хвостов у ящериц: новое открытие в области биологии
Панданус в доме: как ухаживать за винтовой пальмой

Нефтегазовый потенциал России — что прогнозируют аналитики

1:05
Экономика

Россия обладает одними из крупнейших запасов нефти и газа в мире, что оказывает значительное влияние как на ее экономику, так и на глобальные энергетические рынки.

Нефтепровод "Дружба"
Фото: commons.wikimedia.org by Quartl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Нефтепровод "Дружба"

По словам Вадима Петрова, замдиректора "ВНИИ Экология" Минприроды России и председателя общественного совета при Росгидромете, при текущих объемах добычи России хватит газа как минимум на 50-55 лет, а нефти — на 20-22 года, пишет  РИА Новости.

Согласно международным аналитическим данным, доказанные запасы природного газа в России составляют не менее 37,4 триллиона кубометров, что эквивалентно примерно 19% мировых запасов.

Однако Петров подчеркнул, что продолжающиеся геологоразведочные работы и применение новых технологий добычи могут значительно увеличить эти объемы.

Наиболее перспективными регионами для дальнейшей геологоразведки углеводородов являются "северная кладовая", арктический шельф, Восточная Сибирь и Дальний Восток.

Уточнения

Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как сделать растворимый кофе вкусным: простые секреты
Еда и рецепты
Как сделать растворимый кофе вкусным: простые секреты Аудио 
В Польше узнали о хороших для России новостях из Африки
Экономика и бизнес
В Польше узнали о хороших для России новостях из Африки Аудио 
Три простых правила, чтобы замиокулькас радовал новыми побегами каждый месяц
Садоводство, цветоводство
Три простых правила, чтобы замиокулькас радовал новыми побегами каждый месяц Аудио 
Популярное
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре

Продюсер Яна Рудковская похвасталась тем, как украсила свой дом к Новому году.

Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом
Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Последние материалы
Нефтегазовый потенциал России — что прогнозируют аналитики
Как предотвратить замерзание труб и крана в частном доме: лёгкие способы избежать поломки
Эписция в доме: правила ухода и размножения
Топ-4 преимущества употребления веганских тортов
5 продуктов, которые превратят вашу кожу в идеальную
Эти пять видов продуктов ни в коем случае нельзя есть на завтрак
Шикарная фигура и отличная память после 50 лет: всего один комплекс упражнений вам поможет
Регенерация хвостов у ящериц: новое открытие в области биологии
Панданус в доме: как ухаживать за винтовой пальмой
Тусклые волосы и перхоть: 5 признаков, что вы не моете волосы достаточно часто
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.