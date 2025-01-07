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Энергетическая независимость США: Трамп решил отменить решение Байдена

1:39
Экономика

Дональд Трамп, избранный президент США, заявил о намерении отменить введённый Джо Байденом запрет на добычу нефти и газа на обширных прибрежных территориях страны. В своём интервью Salem News Channel он назвал это решение "абсурдным" и подчеркнул, что готов принять меры немедленно после вступления в должность.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

"Нефть и газ — наше будущее"

Трамп уточнил масштабы запрета: он распространяется на 625 миллионов акров прибрежных земель (около 2,5 млн кв. км).

"У нас есть ресурсы, которых нет ни у кого другого. Это величайший экономический актив, и мы будем его использовать", — заявил он, добавив, что подобные меры жизненно важны для сохранения экономической стабильности и развития страны.

Энергетическая независимость — приоритет

По мнению Трампа, отказ от использования природных ресурсов подрывает производственные мощности и энергетическую безопасность США.

"Мы должны укреплять свою экономику, а не разрушать её подобными запретами. Наши ресурсы помогут восстановить промышленность и обеспечить независимость от внешних поставок энергии", — добавил он.

Будущее американской энергетики

Заявление Трампа раскололо общественность. Сторонники его позиции считают, что добыча нефти и газа способна создать рабочие места и стимулировать экономику. Противники предупреждают об экологических последствиях, отмечая важность перехода на возобновляемые источники энергии.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший (англ. Joseph Robinette "Joe" Biden, Jr. американское произношение: [ˈbaɪdən] ; род. 20 ноября 1942, Скрантон, штат Пенсильвания, США) — американский государственный и политический деятель, 46-й действующий президент США с 20 января 2021 года.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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