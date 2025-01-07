Энергетическая независимость США: Трамп решил отменить решение Байдена

Дональд Трамп, избранный президент США, заявил о намерении отменить введённый Джо Байденом запрет на добычу нефти и газа на обширных прибрежных территориях страны. В своём интервью Salem News Channel он назвал это решение "абсурдным" и подчеркнул, что готов принять меры немедленно после вступления в должность.
Трамп уточнил масштабы запрета: он распространяется на 625 миллионов акров прибрежных земель (около 2,5 млн кв. км).
"У нас есть ресурсы, которых нет ни у кого другого. Это величайший экономический актив, и мы будем его использовать", — заявил он, добавив, что подобные меры жизненно важны для сохранения экономической стабильности и развития страны.
По мнению Трампа, отказ от использования природных ресурсов подрывает производственные мощности и энергетическую безопасность США.
"Мы должны укреплять свою экономику, а не разрушать её подобными запретами. Наши ресурсы помогут восстановить промышленность и обеспечить независимость от внешних поставок энергии", — добавил он.
Заявление Трампа раскололо общественность. Сторонники его позиции считают, что добыча нефти и газа способна создать рабочие места и стимулировать экономику. Противники предупреждают об экологических последствиях, отмечая важность перехода на возобновляемые источники энергии.
До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.
Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший (англ. Joseph Robinette "Joe" Biden, Jr. американское произношение: [ˈbaɪdən] ; род. 20 ноября 1942, Скрантон, штат Пенсильвания, США) — американский государственный и политический деятель, 46-й действующий президент США с 20 января 2021 года.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Новым фаворитом на кухне станет пароконвектомат — устройство, которое обеспечивает равномерное приготовление пищи благодаря циркуляции горячего воздуха.