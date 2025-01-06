Судебный иск года: японская компания пошла против президента США

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Японская компания Nippon Steel и американская корпорация U. S. Steel выступили против администрации Джо Байдена, обвинив её в блокировании их сделки. Это событие уже стало прецедентом: Nippon Steel — первая крупная японская корпорация, подавшая иск против президента США.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Джо Байден

Что произошло?

Иски были направлены сразу в два суда: апелляционный суд округа Колумбия и окружной суд Пенсильвании. Компании заявляют, что вмешательство администрации Байдена, которая заблокировала сделку по покупке U. S. Steel японской корпорацией, не имеет под собой объективных оснований. Они считают, что это решение продиктовано политическими интересами, а не экономической целесообразностью.

Почему это важно?

Такое прямое противостояние крупной японской компании и администрации США поднимает важные вопросы о международных бизнес-правах и возможностях иностранных компаний инвестировать в США. Nippon Steel и U. S. Steel заявили, что сделка была направлена на укрепление их позиций на мировом рынке, а вмешательство Вашингтона нарушает принципы свободного рынка.

Уточнения

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший (англ. Joseph Robinette "Joe" Biden, Jr. американское произношение: [ˈbaɪdən] ; род. 20 ноября 1942, Скрантон, штат Пенсильвания, США) — американский государственный и политический деятель, 46-й действующий президент США с 20 января 2021 года.



Суд — орган государственной власти, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и иных категорий дел в установленном законом конкретного государства процессуальном порядке.



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