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Индонезия присоединилась к БРИКС

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Экономика

Правительство Бразилии сообщило, что Индонезия официально стала полноправным членом БРИКС.

Страны БРИКС
Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Страны БРИКС

Индонезия, занимающая четвертое место по численности населения в мире, ранее выразила стремление войти в состав группы.

Бразилия, которая будет председательствовать в блоке в 2025 году, отметила, что государства-члены единодушно одобрили присоединение Индонезии в рамках расширения блока, которое было изначально согласовано на саммите 2023 года в Йоханнесбурге (ЮАР), сообщает Reuters.

Бразилия подчеркнула, что заявка Индонезии была одобрена еще в 2023 году, однако азиатская страна попросила о вступлении только после президентских выборов, прошедших в прошлом году. Новый президент Прабово Субианто принял офис в октябре.

Уточнения

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение десяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Индонезии.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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