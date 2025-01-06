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Украинская гривна рухнула до исторического минимума

2:00
Экономика

Национальный банк Украины (НБУ) установил новый исторический максимум курса доллара к гривне. Согласно данным, опубликованным на сайте регулятора, 6 января официальный курс составил 42,088 гривны за доллар, а уже на следующий день поднялся до 42,195.

Украинский флаг
Фото: flickr.com by Схакиров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Украинский флаг

От фиксированного к гибкому курсу

До октября 2023 года Нацбанк поддерживал фиксированный курс на уровне 36,56 гривны за доллар. Однако осенью 2023 года регулятор принял решение отказаться от фиксированного курса и перейти к гибкому. Этот шаг объяснялся необходимостью адаптации валютного рынка к внешним экономическим вызовам. С декабря 2023 года началось постепенное ослабление гривны, достигшее своего пика в начале января 2025 года.

Почему гривна слабеет?

Эксперты связывают это с несколькими факторами:

  • Экономическая нестабильность. Непредсказуемость внешних рынков и сокращение валютных резервов оказывают давление на национальную валюту.
  • Инфляционные процессы. Рост цен внутри страны приводит к снижению покупательной способности гривны.
  • Зависимость от внешних займов. Повышение стоимости доллара увеличивает нагрузку на обслуживание государственных долгов.

Что это значит для населения?

Ослабление гривны неминуемо влияет на жизнь украинцев. Импортные товары и услуги, включая топливо, становятся дороже. Кроме того, возможен рост цен на продукты питания и коммунальные услуги. В то же время экспортёры получают конкурентное преимущество на международных рынках, что частично компенсирует негативные последствия.

Уточнения

Гри́вна (укр гривня, IPA: /ˈɦrɪvnʲɑ/) — национальная валюта Украины (с 1996 года), названная в честь древнерусской гривны, древней денежной единицы, представлявшей собой слиток серебра.

Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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