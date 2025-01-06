Украинская гривна рухнула до исторического минимума

Национальный банк Украины (НБУ) установил новый исторический максимум курса доллара к гривне. Согласно данным, опубликованным на сайте регулятора, 6 января официальный курс составил 42,088 гривны за доллар, а уже на следующий день поднялся до 42,195.
До октября 2023 года Нацбанк поддерживал фиксированный курс на уровне 36,56 гривны за доллар. Однако осенью 2023 года регулятор принял решение отказаться от фиксированного курса и перейти к гибкому. Этот шаг объяснялся необходимостью адаптации валютного рынка к внешним экономическим вызовам. С декабря 2023 года началось постепенное ослабление гривны, достигшее своего пика в начале января 2025 года.
Эксперты связывают это с несколькими факторами:
Ослабление гривны неминуемо влияет на жизнь украинцев. Импортные товары и услуги, включая топливо, становятся дороже. Кроме того, возможен рост цен на продукты питания и коммунальные услуги. В то же время экспортёры получают конкурентное преимущество на международных рынках, что частично компенсирует негативные последствия.
Гри́вна (укр гривня, IPA: /ˈɦrɪvnʲɑ/) — национальная валюта Украины (с 1996 года), названная в честь древнерусской гривны, древней денежной единицы, представлявшей собой слиток серебра.
Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы.
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