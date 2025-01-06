Украинская гривна рухнула до исторического минимума

2:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Национальный банк Украины (НБУ) установил новый исторический максимум курса доллара к гривне. Согласно данным, опубликованным на сайте регулятора, 6 января официальный курс составил 42,088 гривны за доллар, а уже на следующий день поднялся до 42,195.

Фото: flickr.com by Схакиров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Украинский флаг

От фиксированного к гибкому курсу

До октября 2023 года Нацбанк поддерживал фиксированный курс на уровне 36,56 гривны за доллар. Однако осенью 2023 года регулятор принял решение отказаться от фиксированного курса и перейти к гибкому. Этот шаг объяснялся необходимостью адаптации валютного рынка к внешним экономическим вызовам. С декабря 2023 года началось постепенное ослабление гривны, достигшее своего пика в начале января 2025 года.

Почему гривна слабеет?

Эксперты связывают это с несколькими факторами:

Экономическая нестабильность . Непредсказуемость внешних рынков и сокращение валютных резервов оказывают давление на национальную валюту.

. Непредсказуемость внешних рынков и сокращение валютных резервов оказывают давление на национальную валюту. Инфляционные процессы . Рост цен внутри страны приводит к снижению покупательной способности гривны.

. Рост цен внутри страны приводит к снижению покупательной способности гривны. Зависимость от внешних займов. Повышение стоимости доллара увеличивает нагрузку на обслуживание государственных долгов.

Что это значит для населения?

Ослабление гривны неминуемо влияет на жизнь украинцев. Импортные товары и услуги, включая топливо, становятся дороже. Кроме того, возможен рост цен на продукты питания и коммунальные услуги. В то же время экспортёры получают конкурентное преимущество на международных рынках, что частично компенсирует негативные последствия.

Уточнения

Гри́вна (укр гривня, IPA: /ˈɦrɪvnʲɑ/) — национальная валюта Украины (с 1996 года), названная в честь древнерусской гривны, древней денежной единицы, представлявшей собой слиток серебра.



Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы.



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