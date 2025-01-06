Долговая зависимость Молдавии — куда уходят кредитные средства

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

После прихода к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС) под руководством Майи Санду внешний долг Молдавии увеличился на 62%.

Фото: flickr.com by 401(K) 2012, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Деньги и копилка

Об этом 6 января заявил Владимир Головатюк, доктор экономических наук и бывший молдавский посол в России, в своем блоге, передает РИА Новости.

Головатюк отметил, что "в период правления ПДС внешний долг страны возрос на 62%" и выразил мнение о том, что "финансовая политика правящей партии создает опасный тренд", при котором привлеченные кредиты не направляются на развитие экономики, а используются для покрытия предыдущих долгов.

По словам экономиста, за 9 месяцев 2024 года Молдавия привлекла кредиты на общую сумму более 732 миллионов долларов.

Из этой суммы 428 миллионов долларов получили государственные органы, а остальная часть была распределена между коммерческими банками и экономическими агентами.

Экономист также указал, что на 30 сентября 2024 года внешний долг Молдавии составил 10,2 миллиарда долларов США, из которых 4 миллиарда приходятся на государственный долг и 6,2 миллиарда на частный сектор, включая коммерческие банки.

Уточнения

Долг — обязательство, а также денежные средства или другие активы, которые кредитор передаёт заёмщику (дебитору) с условием их возврата в будущем и (или) выплаты вознаграждения.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.