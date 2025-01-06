Инаугурационный фонд Трампа собирает миллионы

Избранный президент Дональд Трамп готовится установить новый рекорд: собрать наибольшую сумму средств, когда-либо полученных инаугурационным комитетом президента.
По информации ABC News, сумма внушительная — в 150 миллионов долларов благодаря поступающим пожертвованиям.
Для сравнения, комитет Джо Байдена в 2021 году собрал всего 61,8 миллиона долларов.
Вот некоторые компании, которые внесли свою лепту.
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман намерен внести личное пожертвование в размере 1 миллиона долларов в фонд инаугурации президента Трампа.
Компания Amazon объявила о намерении выделить 1 миллион долларов.
Технологический гигант Meta* не делал пожертвований в фонд инаугурации Трампа в 2017 году и в фонд Джо Байдена в 2021 году. Однако в этот раз Марк Цукерберг, возможно, осознавая влияние Трампа, решил пожертвовать 1 миллион долларов.
Компания Uber также внесет 1 миллион долларов, а торговая платформа Robinhood Markets обещает пожертвовать 2 миллиона долларов.
Миллиардер и генеральный директор Citadel Кен Гриффин планирует пожертвовать 1 миллион долларов.
Bank of America подтвердил намерение сделать взнос в фонд, но отказался уточнять сумму.
Криптовалютная компания Ripple выделяет 5 миллионов долларов, а стартап в области искусственного интеллекта Perplexity, основанный в 2022 году, присоединяется с пожертвованием в 1 миллион долларов.
*Признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ
Инаугура́ция или инавгура́ция (от лат. augures «авгур» через inauguro «гадать по полётам птиц») — ритуал торжественной церемонии вступления в должность главы государства.
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