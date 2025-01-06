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Дороги перекрыты — французские фермеры требуют перемен

1:15
Экономика

Французские фермеры, недовольные политикой правительства в сфере сельского хозяйства, перекрыли трассу N10.

Фермеры
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Фермеры

Дорога ведет к испанской границе, в районе коммуны Ле-Перрэ-ан-Ивелин под Парижем, сообщает РИА Новости ссылаясь на телеканал BFMTV. 

Протест организовал профсоюз "Сельская координация", что подчеркивает нарастающее напряжение между аграриями и властями. 

Как сообщает телеканал, фермеры, устроившие блокаду дороги, требуют не только срочной встречи с премьер-министром Франсуа Байру и министром сельского хозяйства Анни Женевар, но также и кардинального пересмотра государственной политики в области сельского хозяйства.

Аграрии выражают недовольство бюрократическими процедурами, задержками в выплатах субсидий Европейского Союза, недостаточной поддержкой молодых фермеров и чрезмерным регулированием своей деятельности. 

Французские фермеры также опасаются, что соглашение о свободной торговле с МЕРКОСУР, которое открывает европейские рынки для южноамериканской сельскохозяйственной продукции, может нанести серьезный ущерб их конкурентоспособности, привести к снижению цен и разорению местных предприятий.

Уточнения

Mercosur или Mercosul (исп. Mercado Común del Sur, порт. Mercado Comum do Sul, гуар. Ñemby Ñemuha, англ. Southern Common Market) — общий рынок стран Южной Америки.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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