Дороги перекрыты — французские фермеры требуют перемен

Французские фермеры, недовольные политикой правительства в сфере сельского хозяйства, перекрыли трассу N10.
Дорога ведет к испанской границе, в районе коммуны Ле-Перрэ-ан-Ивелин под Парижем, сообщает РИА Новости ссылаясь на телеканал BFMTV.
Протест организовал профсоюз "Сельская координация", что подчеркивает нарастающее напряжение между аграриями и властями.
Как сообщает телеканал, фермеры, устроившие блокаду дороги, требуют не только срочной встречи с премьер-министром Франсуа Байру и министром сельского хозяйства Анни Женевар, но также и кардинального пересмотра государственной политики в области сельского хозяйства.
Аграрии выражают недовольство бюрократическими процедурами, задержками в выплатах субсидий Европейского Союза, недостаточной поддержкой молодых фермеров и чрезмерным регулированием своей деятельности.
Французские фермеры также опасаются, что соглашение о свободной торговле с МЕРКОСУР, которое открывает европейские рынки для южноамериканской сельскохозяйственной продукции, может нанести серьезный ущерб их конкурентоспособности, привести к снижению цен и разорению местных предприятий.
Mercosur или Mercosul (исп. Mercado Común del Sur, порт. Mercado Comum do Sul, гуар. Ñemby Ñemuha, англ. Southern Common Market) — общий рынок стран Южной Америки.
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