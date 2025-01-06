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Холодная зима подстёгивает расход газа в Европе

1:00
Экономика

Европа расходует запасы газа быстрее, чем когда-либо за последние семь лет из-за холодной погоды, которая увеличивает потребность в отоплении, при этом на этой неделе ожидается ещё большее понижение температуры.

газ
Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
газ

Подземные хранилища газа, служащие буфером на случай сокращения поставок, заполнены чуть более чем на 70%, по сравнению с примерно 86% годом ранее, передает Bloomberg.

В Норвегии завод по производству СПГ в Хаммерфесте приостановил работу до 9 января из-за поломки компрессора.

Хотя в данный момент нет непосредственного дефицита, быстрое истощение запасов может затруднить накопление газа перед следующим отопительным сезоном и оказать влияние на краткосрочные цены.

На большей части северо-запада Европы отмечается похолодание, что может привести к ещё большему сокращению запасов в ближайшие дни по мере увеличения потребления газа для отопления.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -162 °C для удобства хранения или транспортировки.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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