Холодная зима подстёгивает расход газа в Европе

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европа расходует запасы газа быстрее, чем когда-либо за последние семь лет из-за холодной погоды, которая увеличивает потребность в отоплении, при этом на этой неделе ожидается ещё большее понижение температуры.

Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ газ

Подземные хранилища газа, служащие буфером на случай сокращения поставок, заполнены чуть более чем на 70%, по сравнению с примерно 86% годом ранее, передает Bloomberg.

В Норвегии завод по производству СПГ в Хаммерфесте приостановил работу до 9 января из-за поломки компрессора.

Хотя в данный момент нет непосредственного дефицита, быстрое истощение запасов может затруднить накопление газа перед следующим отопительным сезоном и оказать влияние на краткосрочные цены.

На большей части северо-запада Европы отмечается похолодание, что может привести к ещё большему сокращению запасов в ближайшие дни по мере увеличения потребления газа для отопления.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH 4 ), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -162 °C для удобства хранения или транспортировки.



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