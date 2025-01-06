258 компаний Татарстана поставляют продукцию в 56 стран мира

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

На конец 2024 года экспорт сельскохозяйственной продукции республики составил 430,9 миллиона долларов.

Фото: Adobe Stock by photocrew, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кусок масла

258 экспортеров осуществляют поставки в 56 стран мира. Основную часть экспорта составляет масложировая продукция, производимая "Казанским жировым комбинатом" и компанией "Эссен продакшн".

Экспорт халяльной продукции за прошлый год увеличился почти в два раза и составил 14 миллионов долларов. В Татарстане эту деятельность осуществляют более 20 компаний. Основными потребителями являются страны Персидского залива, Таможенного союза и Северной Африки. Ведутся переговоры с Оманом, Малайзией, Иорданией и Бахрейном.

Работа реализуется в рамках нацпроекта "Экспорт", сообщает "Татар-информ".

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.