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258 компаний Татарстана поставляют продукцию в 56 стран мира

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Экономика

На конец 2024 года экспорт сельскохозяйственной продукции республики составил 430,9 миллиона долларов.

Кусок масла
Фото: Adobe Stock by photocrew, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кусок масла

258 экспортеров осуществляют поставки в 56 стран мира. Основную часть экспорта составляет масложировая продукция, производимая "Казанским жировым комбинатом" и компанией "Эссен продакшн".

Экспорт халяльной продукции за прошлый год увеличился почти в два раза и составил 14 миллионов долларов. В Татарстане эту деятельность осуществляют более 20 компаний. Основными потребителями являются страны Персидского залива, Таможенного союза и Северной Африки. Ведутся переговоры с Оманом, Малайзией, Иорданией и Бахрейном.

Работа реализуется в рамках нацпроекта "Экспорт", сообщает "Татар-информ".

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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