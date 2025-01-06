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Nippon Steel готовит иск к правительству США

0:53
Экономика

Японская компания Nippon Steel рассматривает подачу иска против правительства США.

сталь
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
сталь

Это связано с решением президента Джо Байдена заблокировать приобретение U.S. Steel. Об этом  сообщает The Japan Times со ссылкой на заявление японской сталелитейной компании. 

Президент Тадаши Имаи заявил журналистам, что фирма намерена предпринять действия, как сообщает телеканал Asahi.

"Мы не можем сидеть сложа руки, поэтому планируем предпринять шаги в ближайшее время", — отметил он.

Ранее сообщалось, что президент Джо Байден принял решение заблокировать сделку по приобретению U. S. Steel японской компанией Nippon Steel на сумму 14 млрд долларов. Такой шаг объясняется тем, что якобы сделка угрожает национальной безопасности.


Уточнения

Иск — требование, подаваемое в суд, судебное действие истца, обратившегося к помощи суда, чтобы обязать ответчика признать его право или исполнить то, что он должен.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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