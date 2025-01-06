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Горнолыжный бум — как новогодние каникулы изменили рынок туризма в России

1:14
Экономика

В период новогодних каникул спрос на горнолыжные туры в России возрос на 40% по сравнению с предыдущим годом.

Горнолыжный склон на курорте Роза Хутор
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Горнолыжный склон на курорте Роза Хутор

Цены увеличились на 30%, составив 11 050 рублей за сутки, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на данные аналитиков сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру".

Курорт Зеленая Поляна в Башкирии стал лидером по росту цен, где стоимость отдыха возросла на 56%, достигнув 6 890 рублей. В Губахе (Пермский край) цены на туры увеличились на 50%, составив 5 130 рублей.

Кроме того, в Шерегеше (Кемеровская область) стоимость туров возросла на 34%, достигнув 12 160 рублей, а в Эсто-Садке (Красная Поляна) — на 32%, до 12 610 рублей. В Архызе (Карачаево-Черкесия) цены увеличились на 23%, составив 13 090 рублей, тогда как на Домбае (также Карачаево-Черкесия) стоимость возросла на 12%, достигнув 5 620 рублей.

Уточнения

Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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