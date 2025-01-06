Saudi Aramco меняет правила игры для клиентов из Азии

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Саудовская Аравия в феврале 2025 года планирует увеличить цены на нефть для покупателей из Азии.

Фото: navy.mil by Оператор ВМС США Уильям С. Стивенс, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Нефтяной танкер

Об этом сообщает finam.ru со ссылкой на агентство Bloomberg, которому стало известно заявление государственной компании Saudi Aramco.

Наиболее значительно подорожает марка Arab Light, которая станет дороже на $1,5 за баррель по сравнению с региональным эталоном. Кроме того, Aramco увеличила цены на другие сорта нефти, продаваемые в Азии, на 40-60 центов за баррель.

Компания также сообщила о повышении цен на все сорта нефти для средиземноморского региона и северо-западной Европы, в то время как для США цены будут снижены.

Уточнения

1 нефтяной баррель = 158,988 литра.





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