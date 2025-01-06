Saudi Aramco меняет правила игры для клиентов из Азии

Саудовская Аравия в феврале 2025 года планирует увеличить цены на нефть для покупателей из Азии.
Об этом сообщает finam.ru со ссылкой на агентство Bloomberg, которому стало известно заявление государственной компании Saudi Aramco.
Наиболее значительно подорожает марка Arab Light, которая станет дороже на $1,5 за баррель по сравнению с региональным эталоном. Кроме того, Aramco увеличила цены на другие сорта нефти, продаваемые в Азии, на 40-60 центов за баррель.
Компания также сообщила о повышении цен на все сорта нефти для средиземноморского региона и северо-западной Европы, в то время как для США цены будут снижены.
1 нефтяной баррель = 158,988 литра.
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