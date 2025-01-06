Как изменения на рынке труда влияют на стагфляцию — мнение эксперта

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Стагфляция определяется как состояние экономики, при котором заметное снижение производства приводит к значительному росту безработицы.

Фото: commons.wikimedia.org by Коворкинг-пространство "Зона действия", https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Обсуждение рабочих вопросов в коллективе

При этом наблюдается устойчиво высокий уровень инфляции, как пояснили в РИА Новости.

Согласно мнению Антона Табаха, в текущих условиях России не хватает одного из трех ключевых компонентов для стагфляции — безработицы, которая, из-за нехватки рабочей силы, находится на исторически низком уровне. Экономист считает, что в классическом понимании стагфляция в таких условиях невозможна.

Тем не менее, Табах прогнозирует быстрое охлаждение рынка труда из-за снижения переработок и замедления темпов роста заработных плат.

Уточнения

Инфля́ция — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.





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