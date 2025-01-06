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320 тысяч тонн мандаринов — как изменился рынок российского импорта

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Экономика

В 2024 году Россия импортировала более 320 тысяч тонн мандаринов.

Мандарины
Фото: wikimedia.org by 7'o'7, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мандарины

Турция на первом месте по объему поставок (36%), а на втором — Южно-Африканская Республика (17%). Поставки из Марокко сократились на 55%, что было компенсировано увеличением импорта из Китая. 

Согласно данным, представленным "Руспродсоюзом", мандарины из Китая в прошлом году успешно заменили фрукты, ранее поступавшие из Марокко. Эту информацию опубликовало РИА Новости.

Среди других стран-поставщиков также можно отметить Египет и Абхазию.

Ранее сообщалось, что ежегодный объем продукции в халяльном секторе России превышает миллиард рублей, причем внутренний спрос растет на 2-3% в год, а экспорт демонстрирует еще более высокие темпы роста.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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