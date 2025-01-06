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Италия планирует заключить сделку с компанией SpaceX

1:00
Экономика

Итальянские чиновники ведут переговоры с компанией SpaceX, основанной Илоном Маском, о крупном проекте, который может изменить подход к телекоммуникациям и безопасности в Италии.

Starlink
Фото: Starlink Lieferumfang by Tim Reckmann, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Starlink

Обсуждаемая сумма сделки в 1,5 миллиарда евро указывает на серьезность намерений Италии улучшить свои средства связи и шифрования посредством Starlink, передает Bloomberg.

 Проект уже получил одобрение разведывательных служб и Министерства обороны Италии. План предполагает обеспечение связи для итальянских военных в Средиземноморье, а также внедрение в Италии так называемых спутниковых услуг прямого доступа к мобильной связи, предназначенных для использования в экстренных ситуациях, таких как террористические акты или стихийные бедствия.

Известно также, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони посетила недавно избранного президента Дональда Трампа во Флориде.

Уточнения

Ста̀рли́нк (англ. Starlink, от англ. star — «звезда» и англ. link — «соединение, связь») — глобальная, планетарная система искусственных спутников, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения доступа к высокоскоростному широкополосному спутниковому интернету в местах, где он был ненадёжным, дорогим или полностью недоступным (в перспективе выход в сеть будет возможен из любой точки на поверхности земного шара).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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