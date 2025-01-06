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В 2025 году пособие по беременности и родам в России вырастет до миллиона рублей

1:18
Экономика

Социальный фонд России в своем телеграм-канале рассказал о том, что в 2025 году размер пособия по беременности и родам будет увеличен.

Ножки малыша
Фото: unsplash.com by Алекс Пасарелу, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Ножки малыша

В частности, при выполнении определенных условий молодые матери смогут получить до миллиона рублей.

В ведомстве подчеркнули, что размер пособия рассчитывается на основе средней зарплаты, зафиксированной за два года, предшествовавших году начала декретного отпуска. С 1 января минимальный размер оплаты труда составляет 22 440 рублей в месяц.

Таким образом, молодые мамы могут рассчитывать на следующие суммы выплат:

  • За 140 дней: минимум 103 285 рублей, максимум 794 355 рублей;
  • За 156 дней: минимум 115 089 рублей, максимум 885 139 рублей;
  • За 194 дня: минимум 143 123 рубля, максимум 1 100 750 рублей.

При этом окончательный размер пособия будет зависеть от уровня дохода женщины.

Уточнения

Посо́бие — одна из форм материального обеспечения населения. Пособие назначается в случае заболевания, травмы, по беременности и родам, при потере работы и в других случаях.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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