В 2025 году пособие по беременности и родам в России вырастет до миллиона рублей

Социальный фонд России в своем телеграм-канале рассказал о том, что в 2025 году размер пособия по беременности и родам будет увеличен.
В частности, при выполнении определенных условий молодые матери смогут получить до миллиона рублей.
В ведомстве подчеркнули, что размер пособия рассчитывается на основе средней зарплаты, зафиксированной за два года, предшествовавших году начала декретного отпуска. С 1 января минимальный размер оплаты труда составляет 22 440 рублей в месяц.
Таким образом, молодые мамы могут рассчитывать на следующие суммы выплат:
При этом окончательный размер пособия будет зависеть от уровня дохода женщины.
Посо́бие — одна из форм материального обеспечения населения. Пособие назначается в случае заболевания, травмы, по беременности и родам, при потере работы и в других случаях.
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