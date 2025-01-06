Как другие страны будут искоренять коррупцию на Украине

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Коррупция остается одной из наиболее серьезных проблем в Украине, препятствующей политической и экономической стабильности.

Фото: flickr.com by howtostartablogonline.net, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Молоток судьи

Об этом заявляет издание The Japan Times. Программа усиления правоохранительной деятельности может стать важным шагом в направлении искоренения коррупционных практик. Такую программу готовит правительство Японии.

Реформа судебной системы в Украине должна включать не только улучшение процессов, но и повышение прозрачности. Исключение репутации страны, связанной с коррупцией, является важным этапом на пути к евроинтеграции, пишет японское издание..

Стало также известно, что заместитель министра юстиции Украины Людмила Сусак признала наличие серьезных проблем в борьбе с коррупцией в стране.

Уточнения

Корру́пция — злоупотребление служебным положением в личных целях — использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам.





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