Потенциал исчерпан — Украина получила от международных фондов более 300 млрд долларов

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Специалисты Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук (ИМЭМО РАН) подготовили подробный доклад, в котором они осветили объемы финансовой помощи, оказанной Украине различными фондами и международными организациями.

Фото: flickr.com by David Goehring, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Человек

С начала специальной военной операции в 2022 году на поддержку Киева было выделено уже около 300 миллиардов долларов, сообщает РИА Новости.

Эксперты отмечают, что за последние 10-15 лет экономика Украины претерпела значительные изменения, сделав акцент на развитие малого бизнеса и переключившись с энергоемкой тяжелой промышленности на сельское хозяйство.

Несмотря на наличие серьезных социально-экономических проблем и снижение промышленного потенциала, украинская экономика демонстрирует высокий уровень адаптивности к различным внутренним и внешним кризисам. Тем не менее, потенциал для самостоятельного роста практически исчерпан.

В докладе подчеркивается, что восстановление экономики и ее рост после завершения боевых действий возможны исключительно при условии активной международной поддержки и значительных объемов иностранных инвестиций.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.









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