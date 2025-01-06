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Решение Байдена удивило всех: половина водонагревателей исчезнет с рынка США

2:28
Экономика

После католического рождества администрация Байдена утвердила новые климатические правила, затрагивающие мгновенные газовые водонагреватели. Эти изменения, нацеленные на снижение выбросов углекислого газа, вызвали резонанс, так как около 40% моделей водонагревателей (газовых и электрических) могут исчезнуть с рынка к 2029 году.

Байден
Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Байден

Что изменится для потребителей?

Согласно аналитике отрасли, новые требования увеличат стоимость водонагревателей на $450 в среднем. Это серьезно ударит по домохозяйствам с низким доходом и пожилым людям, для которых доступные модели станут недоступными. Покупателям придется выбирать между более дорогими или менее эффективными вариантами, что вызывает волну недовольства.

Почему регламент вызвал критику?

"Это фактически запрет целой категории доступных водонагревателей. Это часть климатической повестки, направленной на вытеснение природного газа в пользу электричества", — жестко отозвался о новых правилах Бен Либерман из Competitive Enterprise Institute.

Регламент также противоречит заявлениям о повышении эффективности: он убирает более экономичные модели, хотя такие продукты могли бы лучше справляться с задачей снижения выбросов.

Политический контекст и реакция отрасли

Эти изменения вступают в силу на фоне заявлений Дональда Трампа о планах отменить климатические инициативы Байдена. Трамп, победивший на выборах Камалу Харрис, намерен стимулировать добычу энергии и экономический рост. Однако новый регламент стал лишь частью серии мер, направленных на отказ от газовых приборов, включая плиты и холодильники.

"Если действительно хотите повлиять на эффективность, начните с моделей с баками, а не с тех, что уже более эффективны", — высказался президент Rinnai America Фрэнк Виндзор.

Компания, инвестировавшая $70 миллионов в новое производство в Джорджии, теперь рискует потерять вложения из-за новых требований.

Возможные юридические последствия

Американская газовая ассоциация рассматривает возможность оспаривания регламента. Она указывает на возможное нарушение закона об энергосбережении и консервации, запрещающего запрет продукции с уникальными характеристиками.

Уточнения

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший (англ. Joseph Robinette "Joe" Biden, Jr. американское произношение: [ˈbaɪdən] ; род. 20 ноября 1942, Скрантон, штат Пенсильвания, США) — американский государственный и политический деятель, 46-й действующий президент США с 20 января 2021 года.

Водонагреватель — устройство для непрерывного нагрева воды в местной системе водоснабжения.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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