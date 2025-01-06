Зарплаты вырастут в 4 раза: госслужащие Сирии выберутся из бедности

Экономическая ситуация в Сирии уже давно вызывает беспокойство. Впервые за последние годы временное правительство страны анонсировало значительные меры по улучшению условий жизни госслужащих.
Одной из таких мер стало решение о повышении зарплат на 400% для наиболее опытных работников государственного сектора, начиная с февраля, заявил глава Минфина Сирии Мохаммед Абазид.
"Это первый шаг к экстренному решению экономической ситуации в стране", — отметил Абазид.
Он также добавил, что уже на этой неделе начнется выплата увеличенных зарплат за текущий месяц. Это нововведение станет возможным благодаря выделению $125 млн (1,65 трлн сирийских фунтов) из бюджета, сообщает РБК.
Деньги планируется получить из нескольких источников:
На повышение зарплат смогут рассчитывать те чиновники, которые имеют достаточный уровень образования, опыта и профессиональных навыков. Напомним, в Сирии до 1,3 млн госслужащих, и зарплаты большинства из них ранее составляли порядка $25 в месяц, что "перекидывает" их за черту бедности.
Си́рия (араб. سُورِيَا), официальное название — Сири́йская Ара́бская Респу́блика (ٱلْجُمْهُورِيَّةُ ٱلْعَرَبِيَّةُ ٱلسُّورِيَّةُ) — государство на Ближнем Востоке.
Госуда́рственный слу́жащий (госслу́жащий) — работник (служащий), исполняющий те или иные обязанности в соответствии с занимаемой должностью на государственной службе (службе государственной), и лицо, назначенное или избранное на эту должность.
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