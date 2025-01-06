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Зарплаты вырастут в 4 раза: госслужащие Сирии выберутся из бедности

1:36
Экономика

Экономическая ситуация в Сирии уже давно вызывает беспокойство. Впервые за последние годы временное правительство страны анонсировало значительные меры по улучшению условий жизни госслужащих.

Флаг Сирии
Фото: commons.wikimedia.org by Sebastian Wallroth, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Сирии

Одной из таких мер стало решение о повышении зарплат на 400% для наиболее опытных работников государственного сектора, начиная с февраля, заявил глава Минфина Сирии Мохаммед Абазид.

Новый шаг для спасения экономики

"Это первый шаг к экстренному решению экономической ситуации в стране", — отметил Абазид.

Он также добавил, что уже на этой неделе начнется выплата увеличенных зарплат за текущий месяц. Это нововведение станет возможным благодаря выделению $125 млн (1,65 трлн сирийских фунтов) из бюджета, сообщает РБК.

Источники финансирования

Деньги планируется получить из нескольких источников:

  1. Региональная помощь;
  2. Привлечение новых инвестиций;
  3. Попытки разморозить активы Сирии за границей, объем которых оценивается до $400 млн;
  4. Доходы от оставшихся под контролем Дамаска ресурсов.

На повышение зарплат смогут рассчитывать те чиновники, которые имеют достаточный уровень образования, опыта и профессиональных навыков. Напомним, в Сирии до 1,3 млн госслужащих, и зарплаты большинства из них ранее составляли порядка $25 в месяц, что "перекидывает" их за черту бедности.

Уточнения

Си́рия (араб. سُورِيَا‎), официальное название — Сири́йская Ара́бская Респу́блика (ٱلْجُمْهُورِيَّةُ ٱلْعَرَبِيَّةُ ٱلسُّورِيَّةُ‎) — государство на Ближнем Востоке.

Госуда́рственный слу́жащий (госслу́жащий) — работник (служащий), исполняющий те или иные обязанности в соответствии с занимаемой должностью на государственной службе (службе государственной), и лицо, назначенное или избранное на эту должность.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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