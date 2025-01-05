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Венгрия выиграет от остановки транзита российского газа Украиной

1:55
Экономика

Решение Украины прекратить транзит российского газа с 1 января грозит странам ЕС ущербом в €60-70 млрд. Однако Венгрия видит в этой ситуации не только угрозы, но и новые возможности. Так считает директор отдела климатической и энергетической политики будапештского центра Szazadveg Оливер Хортай.

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Фото: flickr.com by European People's Party, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
орбан

Новая реальность европейского газового рынка

"Европа не заинтересована в прекращении поставок газа из России, и такое развитие событий вредит всем, — заявил Хортай в интервью телеканалу М1. — Для Венгрии это означает рост цен на рынке, но также открывает перспективы, поскольку увеличатся закупки с южного направления, и страна сможет использовать свои восточные газовые ворота для Евросоюза".

Венгрия, по словам эксперта, окажется в более выгодной ситуации по сравнению с другими странами Центральной Европы, такими как Словакия и Австрия. Будапешт получает газ через "Турецкий поток" и его ответвления через Болгарию и Сербию. Эти маршруты имеют потенциал для увеличения пропускной способности, что позволяет Венгрии даже перенаправлять часть газа в австрийский хаб Баумгартен, один из крупнейших в Европе.

Потери ЕС и рост роли СПГ

"Евросоюз может потерять до €70 млрд в год. Словакия и Австрия столкнутся с особенно серьёзными проблемами из-за необходимости перенастроить логистику поставок газа", — подчеркнул Хортай в другом интервью радиостанции Kossuth. 

Кроме того, прекращение транзита нанесёт Украине ежегодные убытки почти в $1 млрд, а в Европе вырастет спрос на американский сжиженный природный газ (СПГ), что приведёт к увеличению его доли на рынке.

Уточнения

Ве́нгрия (венг. Magyarország [ˈmɒɟɒrorsaːɡ], дословно: «Страна венгров, Венгерская страна» — magyar (мо́дёр) «венгерская» и ország (о́рсаг) «страна») — государство в Центральной Европе.

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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Венгрия выиграет от остановки транзита российского газа Украиной
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