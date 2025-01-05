Правительственная связь за $1,6 млрд: Италия обсуждает контракт с SpaceX

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Италия планирует заключить с компанией SpaceX пятилетний контракт на $1,6 млрд для обеспечения правительства и армии защищенной связью.

Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Италии

Переговоры, ранее приостановленные, активизировались после встречи премьер-министра Джорджи Мелони с избранным президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго.

Новое соглашение: что обсуждается?

Согласно проекту, SpaceX будет предоставлять:

Зашифрованную телефонную связь и интернет для итальянского правительства.

Услуги связи для вооруженных сил Италии, действующих в Средиземном море.

Прямое подключение к спутникам Starlink в экстренных ситуациях, включая стихийные бедствия или террористические атаки.

Кто одобрил сделку?

Проект контракта уже получил одобрение разведывательных служб и Министерства обороны Италии. Однако окончательное решение пока не принято.

История переговоров

Изначально диалог между сторонами застопорился. Подвижки стали заметны после личной встречи Мелони и Трампа, что, как утверждают источники, позитивно сказалось на обсуждении условий сделки.

Уточнения

Space Exploration Technologies Corporation, SpaceX (дословно – «Корпорация технологий освоения космоса», Спейс-Икс) — американская компания, производитель космической техники.



Ита́лия(итал Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.



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