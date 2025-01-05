Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чтобы избежать неудачи! Вот когда точно пора разбирать ёлку
Как выбрать свадебное платье своей мечты?
Салат с шампиньонами и жареным сыром — превращаем обычный ужин в праздник вкуса
Ошибки при посадке девичьего винограда: чего стоит избегать?
Проблемы безопасности Tesla: насколько далеко могут зайти автомобильные компании
Зимний уход за детской кожей: что важно знать
Правительственная связь за $1,6 млрд: Италия обсуждает контракт с SpaceX
Римская империя расцвела после катастрофы: правда о худшем году в истории
Молочные продукты и воспаления: чем их заменить

Сербия готова купить долю РФ в нефтяной компании в ответ на санкции США

1:30
Экономика

Сербия выразила готовность выкупить российскую долю в компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), если США введут санкции против России, заявил президент страны Александар Вучич, передает РИА Новости.

вучич
Фото: flickr.com by European People's Party, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
вучич

В чем суть ситуации?

По словам Вучича, Белград имеет достаточные финансовые ресурсы, чтобы осуществить сделку немедленно.

"Если стоимость компании оценивается в миллиард евро, речь идет примерно о 600 миллионах. У нас есть деньги, чтобы сразу выкупить", — подчеркнул он.

В настоящее время основными акционерами NIS являются российские компании "Газпром нефть" и "Газпром". Их доля составляет значительную часть в структуре собственности сербского нефтяного гиганта. Возможные санкции США могут повлиять на способность России сохранять эти активы.

Почему это важно?

Вучич также отметил, что документ о санкциях может поступить в ближайшие дни, предположительно 10 или 13 января. Он выразил надежду на то, что ситуация будет разрешена без необходимости выкупа, однако подчеркнул готовность Сербии действовать решительно.

Это заявление стало важным сигналом для всех участников энергетического рынка региона. Возможное перераспределение акций NIS может существенно повлиять на экономику страны и её отношения с ключевыми международными партнёрами.

Уточнения

Се́рбия (серб. Ср̀бија / Srbija [sř̩bija], ), официально — Респу́блика Се́рбия (серб. Репу̀блика Ср̀бија / Republika Srbija [repǔblika sř̩bija], ) — государство в юго-восточной Европе, в центральной части Балканского полуострова и частично Паннонской низменности, не имеющее выхода к морю.

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Наука и техника
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Варим манную кашу без комочков так, как вы ещё не делали — не на молоке и не на воде
Еда и рецепты
Варим манную кашу без комочков так, как вы ещё не делали — не на молоке и не на воде Аудио 
Популярное
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре

Продюсер Яна Рудковская похвасталась тем, как украсила свой дом к Новому году.

Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список
Юрию Шатунову установили памятную доску на его малой родине
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Как быстро и эффективно избавиться от тараканов в доме: экологичный народный метод
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
5 минут ожидания: можно ли уехать, если инспектор не подошёл
5 минут ожидания: можно ли уехать, если инспектор не подошёл
Последние материалы
Чтобы избежать неудачи! Вот когда точно пора разбирать ёлку
Как выбрать свадебное платье своей мечты?
Салат с шампиньонами и жареным сыром — превращаем обычный ужин в праздник вкуса
Ошибки при посадке девичьего винограда: чего стоит избегать?
Проблемы безопасности Tesla: насколько далеко могут зайти автомобильные компании
Зимний уход за детской кожей: что важно знать
Правительственная связь за $1,6 млрд: Италия обсуждает контракт с SpaceX
Римская империя расцвела после катастрофы: правда о худшем году в истории
Молочные продукты и воспаления: чем их заменить
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.