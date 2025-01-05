Сербия готова купить долю РФ в нефтяной компании в ответ на санкции США

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сербия выразила готовность выкупить российскую долю в компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), если США введут санкции против России, заявил президент страны Александар Вучич, передает РИА Новости.

Фото: flickr.com by European People's Party, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ вучич

В чем суть ситуации?

По словам Вучича, Белград имеет достаточные финансовые ресурсы, чтобы осуществить сделку немедленно.

"Если стоимость компании оценивается в миллиард евро, речь идет примерно о 600 миллионах. У нас есть деньги, чтобы сразу выкупить", — подчеркнул он.

В настоящее время основными акционерами NIS являются российские компании "Газпром нефть" и "Газпром". Их доля составляет значительную часть в структуре собственности сербского нефтяного гиганта. Возможные санкции США могут повлиять на способность России сохранять эти активы.

Почему это важно?

Вучич также отметил, что документ о санкциях может поступить в ближайшие дни, предположительно 10 или 13 января. Он выразил надежду на то, что ситуация будет разрешена без необходимости выкупа, однако подчеркнул готовность Сербии действовать решительно.

Это заявление стало важным сигналом для всех участников энергетического рынка региона. Возможное перераспределение акций NIS может существенно повлиять на экономику страны и её отношения с ключевыми международными партнёрами.

Уточнения

Се́рбия (серб. Ср̀бија / Srbija [sř̩bija], ), официально — Респу́блика Се́рбия (серб. Репу̀блика Ср̀бија / Republika Srbija [repǔblika sř̩bija], ) — государство в юго-восточной Европе, в центральной части Балканского полуострова и частично Паннонской низменности, не имеющее выхода к морю.



Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.



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