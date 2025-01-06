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Больше 300 тысяч рублей! Названы шокирующие зарплаты мигрантов в России

1:03
Экономика

В 2025 году мигранты, работающие в России, смогут получать зарплаты, превышающие 300 тысяч рублей, сообщает РБК, ссылаясь на данные Минтруда.

Покос травы в середине сентября (МКАД, Москва)
Фото: commons.wikimedia.org by AlexChirkin, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Покос травы в середине сентября (МКАД, Москва)

В соответствии с утвержденным перечнем профессий для привлечения иностранных работников на основе визы, наиболее высокие доходы будут у высококвалифицированных специалистов.

Например, председатели правлений смогут зарабатывать до 380 тысяч рублей в месяц, а топ-менеджеры крупных компаний — до 275 тысяч рублей. Специалисты, такие как спортсмены-инструкторы, будут получать 250 тысяч рублей, а директора департаментов и мастера-брынзоделы — 230 тысяч рублей.

Однако для мигрантов, работающих в других областях, зарплаты будут значительно ниже. Повара и пекари будут зарабатывать всего 20 тысяч рублей, массажисты — 23 тысячи, а конструкторы одежды — 25 тысяч рублей.

Уточнения

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.

Мигра́ция населе́ния (лат. migratio — переселение), также устаревшее отхо́дничество — переселение людей из одного региона (государства) в другой, в ряде случаев большими группами и на большие расстояния.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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