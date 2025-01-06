США использовали Украину для газовой войны с Европой

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Соединённые Штаты фактически начали газовую войну против стран Европейского союза.

Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газовое оборудование

По его мнению, США использовали Украину для того, чтобы создать проблемы с газоснабжением Европы. Это заявление было сделано на фоне прекращения соглашения о транспортировке природного газа через Украину, которое истекло 31 декабря 2024 года. Киев объяснил отказ от продления договора "интересами национальной безопасности".

Константинов отметил, что все события, включая прекращение транзита и подрыв "Северных потоков", являются частью единой стратегии. По его мнению, основная цель США — вытеснить Россию с европейского газового рынка, принудив европейские страны закупать американский сжиженный газ.

Он подчеркнул, что теперь страны ЕС должны "расплачиваться" за свои действия, которые привели к такой ситуации, пишет "Прайм".

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).



Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².



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