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Утилизация солнечных панелей становится критической задачей для Японии

0:58
Экономика

Утилизация использованных солнечных панелей обещает стать серьезной проблемой для Японии в ближайшие десять лет.

Солнечные батареи
Фото: commons.wikimedia.org by SayCheeeeeese, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солнечные батареи

Этот вопрос стал актуальным после стремительного роста производства солнечной энергии, который начался после ядерного инцидента на Фукусиме в марте 2011 года.

После тройного ядерного взрыва на АЭС "Фукусима-1" компании Tokyo Electric Power Co. Holdings по всей стране было установлено множество солнечных панелей. Срок службы этих панелей колеблется от 20 до 30 лет, и в следующем десятилетии они начнут выходить из строя.

К началу 2040-х годов количество солнечных панелей, которые будут выведены из эксплуатации, может достигнуть примерно 500 000 тонн в год, что создаст значительную нагрузку на предприятия, занимающиеся переработкой промышленных отходов, передает The Japan Times.

Уточнения

Со́лнечная батаре́я или солнечная фотоэлектрическая панель — объединение фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток, в отличие от солнечных коллекторов, производящих нагрев материала-теплоносителя.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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