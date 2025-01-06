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Более половины стран мира объявили бойкот доллару

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Экономика

Согласно последнему анализу РИА Новости, более половины стран мира в той или иной форме начали ограничивать использование доллара в своей финансовой системе. Агентство выделяет три категории стран в зависимости от их отношения к американской валюте.

Деньги
Фото: freepik.com by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деньги

Первая группа включает 94 государства, которые не высказываются против доллара и не вводят ограничений на его использование. В эту категорию входят страны, такие как Панама, Сальвадор и Маршалловы Острова, использующие доллар как официальную валюту.

Вторая группа состоит из 46 стран, которые активно переходят на расчёты в национальных валютах или уже ограничили использование доллара.

Третью группу составляют 53 государства, которые открыто выражают протест против использования американской валюты, явно заявляя о своем негативном отношении к доллару.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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