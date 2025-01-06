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Трамп раскритиковал Великобританию за отказ от добычи ресурсов

0:37
Экономика

Экс-президент США Дональд Трамп подверг резкой критике решение Великобритании свернуть добычу нефти и газа в Северном море, назвав этот шаг серьёзной ошибкой.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

В своей публикации в соцсети Truth Social Трамп подчеркнул, что страна должна восстановить добычу ресурсов в этом регионе и отказаться от использования ветряных электростанций.

Политик сослался на заявление корпорации APA, владеющей нефтедобывающей компанией Apache, которая сообщила о намерении завершить свою деятельность в Северном море к 2029 году.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп  — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (2017—2021) и избранный президент США.

 
 Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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