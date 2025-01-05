8500 жителей Херсонской области получили бесплатные путёвки на отдых в 2024 году

В 2024 году 8500 жителей Херсонской области смогли отдохнуть благодаря бесплатным путевкам от регионов-шефов и российским социальным программам.
Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, пишет Херсонское агентство новостей.
Краснодарский край выделил 1000 путевок в санатории Анапы для семей с детьми. Школьники региона провели время во Всероссийских детских центрах, таких как "Артек" в Крыму, "Океан" во Владивостоке и "Смена" в Анапе. Также старшеклассники и студенты смогли посетить множество городов России в рамках "университетских смен".
Краснода́рский край (неофициально — Кубань) — субъект Российской Федерации, расположенный на юго-западе страны.
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