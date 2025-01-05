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8500 жителей Херсонской области получили бесплатные путёвки на отдых в 2024 году

0:43
Экономика

В 2024 году 8500 жителей Херсонской области смогли отдохнуть благодаря бесплатным путевкам от регионов-шефов и российским социальным программам.

Семья
Фото: flickr.com by Catherine Scott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Семья

Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, пишет Херсонское агентство новостей.

Краснодарский край выделил 1000 путевок в санатории Анапы для семей с детьми. Школьники региона провели время во Всероссийских детских центрах, таких как "Артек" в Крыму, "Океан" во Владивостоке и "Смена" в Анапе. Также старшеклассники и студенты смогли посетить множество городов России в рамках "университетских смен".

Уточнения

Краснода́рский край (неофициально — Кубань) — субъект Российской Федерации, расположенный на юго-западе страны.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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