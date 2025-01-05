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В 2025 году Херсонская область ждёт ремонта шести подстанций

0:49
Экономика

В Херсонской области продолжается модернизация электроэнергетики: в 2025 году планируется капитальный ремонт шести подстанций, согласно информации от пресс-службы администрации Верхнерогачикского округа.

ЛЭП
Фото: flickr.com by Matt Wiebe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ЛЭП

Об этом сообщает Херсонское агентство новостей.

"На модернизацию электроэнергетики для повышения надежности энергоснабжения в нескольких округах выделено 3,8 млрд рублей", — подчеркнул губернатор области Владимир Сальдо.

Также в Геническе будет построена новая подстанция мощностью 150 киловольт.

Ранее сообщалось, что государственная поддержка предпринимательства способствовала росту деловой активности в ДНР в 2024 году.

Уточнения

Электри́ческая подста́нция — электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и распределения электрической энергии, состоящая из трансформаторов или других преобразователей электрической энергии, устройств управления, распределительных и вспомогательных устройств.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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