В 2025 году Херсонская область ждёт ремонта шести подстанций

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Херсонской области продолжается модернизация электроэнергетики: в 2025 году планируется капитальный ремонт шести подстанций, согласно информации от пресс-службы администрации Верхнерогачикского округа.

Фото: flickr.com by Matt Wiebe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ЛЭП

Об этом сообщает Херсонское агентство новостей.

"На модернизацию электроэнергетики для повышения надежности энергоснабжения в нескольких округах выделено 3,8 млрд рублей", — подчеркнул губернатор области Владимир Сальдо.

Также в Геническе будет построена новая подстанция мощностью 150 киловольт.

Ранее сообщалось, что государственная поддержка предпринимательства способствовала росту деловой активности в ДНР в 2024 году.

Уточнения

Электри́ческая подста́нция — электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и распределения электрической энергии, состоящая из трансформаторов или других преобразователей электрической энергии, устройств управления, распределительных и вспомогательных устройств.





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