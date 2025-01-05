Мировой рынок урана под давлением — последствия для Cameco и Казатомпрома

Казатомпром объявил о приостановке производства на Инкайском месторождении с 1 января.

Фото: cameco.com is licensed under Free More info Добыча урана на проекте «Инкай» в Казахстане

Месторождение расположено в Сузакском районе Туркестанской области. Разработка ведется ТОО "СП "Инкай".

Причины приостановки:

Проведение операций по недропользованию возможно только при наличии утвержденного проекта разработки месторождения.

ТОО "СП "Инкай" не получило необходимого согласия от компетентных органов Казахстана.

В целях соблюдения законодательства добыча временно приостановлена, пишет qaz.ulysmedia.kz.

ТОО "СП "Инкай" должно представить необходимые документы в Министерство энергетики в течение двух недель. Ситуация получит статус разрешения, если документы будут предоставлены. Приостановка не окажет значительного влияния на планы Казатомпрома на 2025 год.

Канадская компания Cameco выражает удивление и разочарование по поводу решения Казатомпрома, поскольку до 26 декабря не было никаких признаков остановки производства. Cameco работает над выяснением последствий.

В результате проведения СВО на Украине канадская компания выбрала новый маршрут обхода России для поставок урана. Россия отказалась от закупок необходимых материалов для производства. Cameco признала наличие серьезных проблем в производстве и сроках поставки.

Уточнения

Уран (лат. Uranium) — химический элемент с атомным номером 92, относится к семейству актиноидов.





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