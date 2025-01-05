Мировой рынок урана под давлением — последствия для Cameco и Казатомпрома

Казатомпром объявил о приостановке производства на Инкайском месторождении с 1 января.
Месторождение расположено в Сузакском районе Туркестанской области. Разработка ведется ТОО "СП "Инкай".
Причины приостановки:
ТОО "СП "Инкай" должно представить необходимые документы в Министерство энергетики в течение двух недель. Ситуация получит статус разрешения, если документы будут предоставлены. Приостановка не окажет значительного влияния на планы Казатомпрома на 2025 год.
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Уран (лат. Uranium) — химический элемент с атомным номером 92, относится к семейству актиноидов.
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