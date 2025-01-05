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Сирия повышает зарплаты работникам госсектора на 400%

1:14
Экономика

 Министерство финансов Сирии приняло решение экстренно повысить зарплаты работникам государственного сектора на 400% в следующем месяце по завершении административной реструктуризации министерств.

Деньги
Фото: freepik.com by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деньги

Об этом сообщает Reuters. Повышение зарплат будет осуществлено за счет имеющихся государственных ресурсов, а также региональной помощи, инвестиций и усилий по разморозке сирийских активов за границей. Ожидается, что на эти цели власти выделят около 127 миллионов долларов. 

В конце декабря газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что новые власти Сирии стремятся восстановить экономику, разрушенную войной, но сталкиваются с трудностями, вызванными санкциями и утратой контроля над нефтяными месторождениями.

В публикации WSJ подчеркивается, что группировка "Хайат Тахрир аш-Шам"* (признана террористической и запрещена в РФ), пришедшая к власти в стране, намерена создать свободный рынок в Сирии, восстановить нефтяную промышленность и развить международное партнерство.

*признана террористической и запрещена в РФ

Уточнения

Си́рия — государство на Ближнем Востоке. Граничит с Ливаном и Израилем на юго-западе, с Иорданией на юге, с Ираком на востоке и с Турцией на севере. Омывается Средиземным морем на западе.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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