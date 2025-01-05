Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исчезнувшее племя калуса оставила рыбную загадку
Сорта помидоров для ленивых садоводов: лёгкий путь к богатому урожаю
Правила хранения оливье: сколько времени оно остаётся свежим
В 2025 году Херсонская область ждёт ремонта шести подстанций
Чем занять собаку в квартире: простые и весёлые игры
Морковная запеканка с творогом: вкусно, полезно и быстро
Простой способ защитить себя от когнитивных нарушений
Один индикатор на панели может спасти машину — проверьте их значения
Сирия повышает зарплаты работникам госсектора на 400%

Байден увеличил долговые обязательства США к концу 2024 года

1:39
Экономика

Глава уходящей администрации Белого дома Джо Байден привел к рекордным долгам в США.

Пустой кошелёк
Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пустой кошелёк

Об этом сообщает РИА Новости. Согласно последним данным Минфина США, общий размер государственного долга достиг колоссальных 36,2 трлн долларов, что значительно превышает валовой внутренний продукт страны, передает NEWS.ru.

Агентство ссылается на информацию из Минфина, отмечая, что в 2024 году Вашингтон впервые в истории будет обязан выплатить более 1 трлн долларов только на проценты по государственному долгу. Ситуация усугубляется высоким уровнем задолженности среди граждан, которые продолжают углубляться в долги при 46-м президенте.

На момент вступления Дональда Трампа в должность в январе 2017 года общий долг американцев составлял 12,57 трлн долларов, согласно данным Федерального резервного банка Нью-Йорка. За четыре года его президентства эта цифра увеличилась до 14,56 трлн долларов.

Тем не менее, при администрации Байдена долг граждан возрос еще больше. По состоянию на конец третьего квартала 2024 года общая задолженность населения достигла 17,94 трлн долларов, что на 3,38 трлн долларов больше по сравнению с окончанием президентства Трампа. Этот рост задолженности стал одним из самых значительных в истории США.

Уточнения

Госуда́рственный долг — результат финансовых заимствований государства, осуществляемых для покрытия дефицита бюджета и задействованных государственных гарантий по долгам частных и государственных компаний.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Анна Нетребко показала, как встретила Новый год с сыном Тьяго
Шоу-бизнес
Анна Нетребко показала, как встретила Новый год с сыном Тьяго Аудио 
Как быстро и эффективно избавиться от тараканов в доме: экологичный народный метод
Недвижимость
Как быстро и эффективно избавиться от тараканов в доме: экологичный народный метод Аудио 
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список
Садоводство, цветоводство
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список Аудио 
Популярное
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре

Продюсер Яна Рудковская похвасталась тем, как украсила свой дом к Новому году.

Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада
Sohu: Россия и США пришли к неожиданному консенсусу насчёт доллара
Пять минут в день на фигуру мечты: как короткая тренировка помогает худеть
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Никакой шерсти и запаха: лучшие породы для аллергиков
Анна Нетребко показала, как встретила Новый год с сыном Тьяго
Анна Нетребко показала, как встретила Новый год с сыном Тьяго
Последние материалы
В 2025 году Херсонская область ждёт ремонта шести подстанций
Чем занять собаку в квартире: простые и весёлые игры
Морковная запеканка с творогом: вкусно, полезно и быстро
Простой способ защитить себя от когнитивных нарушений
Один индикатор на панели может спасти машину — проверьте их значения
Сирия повышает зарплаты работникам госсектора на 400%
Какие проблемы может решить лимфодренажный массаж
Революция в медицине: беспилотники доставляют плазму крови в удалённые районы
Уникальный феномен: почему глаза северных оленей меняют цвет зимой
Мексика представила лучшие направления для женщин-путешественниц
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.