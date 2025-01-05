Байден увеличил долговые обязательства США к концу 2024 года

1:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава уходящей администрации Белого дома Джо Байден привел к рекордным долгам в США.

Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пустой кошелёк

Об этом сообщает РИА Новости. Согласно последним данным Минфина США, общий размер государственного долга достиг колоссальных 36,2 трлн долларов, что значительно превышает валовой внутренний продукт страны, передает NEWS.ru.

Агентство ссылается на информацию из Минфина, отмечая, что в 2024 году Вашингтон впервые в истории будет обязан выплатить более 1 трлн долларов только на проценты по государственному долгу. Ситуация усугубляется высоким уровнем задолженности среди граждан, которые продолжают углубляться в долги при 46-м президенте.

На момент вступления Дональда Трампа в должность в январе 2017 года общий долг американцев составлял 12,57 трлн долларов, согласно данным Федерального резервного банка Нью-Йорка. За четыре года его президентства эта цифра увеличилась до 14,56 трлн долларов.

Тем не менее, при администрации Байдена долг граждан возрос еще больше. По состоянию на конец третьего квартала 2024 года общая задолженность населения достигла 17,94 трлн долларов, что на 3,38 трлн долларов больше по сравнению с окончанием президентства Трампа. Этот рост задолженности стал одним из самых значительных в истории США.

Уточнения

Госуда́рственный долг — результат финансовых заимствований государства, осуществляемых для покрытия дефицита бюджета и задействованных государственных гарантий по долгам частных и государственных компаний.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.