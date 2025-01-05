Халяль в России — ежегодный объём рынка превышает миллиард рублей

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ежегодный объем продукции в халяльном секторе России превышает миллиард рублей, причем внутренний спрос растет на 2-3% в год, а экспорт демонстрирует еще более высокие темпы роста.

Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Концепция экономики

Приняв ГОСТ, Росстандарт откликнулся на актуальные запросы рынка. Это отмечает глава ведомства Антон Шалаев в интервью "Российской газете".

"Экспортный потенциал здесь просто колоссальный. За шесть лет поставки халяльных продуктов из России за рубеж выросли на 38%, и это далеко не предел. Среди торговых партнеров нашей страны много исламских стран, и, конечно, они охотнее приобретают продукцию халяль. Это, если хотите, конкурентное преимущество и важное направление развития отечественного агропромышленного комплекса", — сказал глава ведомства.

Уточнения

Халя́ль — «всё то, что разрешено и допустимо в исламе» (противоположно хараму). Наиболее часто это понятие используется для обозначения правильно приготовленной и дозволенной мусульманам пищи.





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