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Таксисты Гонконга доставляют массу неудобств своим клиентам — оплата только наличными и грубость

1:09
Экономика

Поездка на такси в Гонконге может стать приключением. Водители грубы, принимают оплату только наличными, и если сделать замечание, могут "поднажать на газ"

такси, ночная поездка
Фото: Wikimedia Commons by blu-news.org, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
такси, ночная поездка

Правительство из-за жалоб на таксистов попыталось обуздать их. Летом чиновники провели кампанию, призывая водителей быть более вежливыми. Они ввели систему начисления баллов, согласно которой плохое поведение водителей — например, завышенная плата или отказ от перевозки пассажиров — отслеживается и может привести к лишению лицензии, сообщает The New York Times. 

В начале декабря правительство предложило обязать все такси к концу 2025 года установить системы, позволяющие принимать кредитные карты и цифровые платежи, а к концу 2026 года — камеры наблюдения.

Как и следовало ожидать, многие таксисты выступили против идеи тщательного надзора, поскольку вынуждены "терпеть" все сложности системы, в которой трудятся, чтобы что-то себе заработать на жизнь. Молодые водители все чаще избегают изнурительную работу в этой сфере. 

Уточнения

Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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