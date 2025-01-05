Таксисты Гонконга доставляют массу неудобств своим клиентам — оплата только наличными и грубость

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Поездка на такси в Гонконге может стать приключением. Водители грубы, принимают оплату только наличными, и если сделать замечание, могут "поднажать на газ"

Фото: Wikimedia Commons by blu-news.org, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ такси, ночная поездка

Правительство из-за жалоб на таксистов попыталось обуздать их. Летом чиновники провели кампанию, призывая водителей быть более вежливыми. Они ввели систему начисления баллов, согласно которой плохое поведение водителей — например, завышенная плата или отказ от перевозки пассажиров — отслеживается и может привести к лишению лицензии, сообщает The New York Times.

В начале декабря правительство предложило обязать все такси к концу 2025 года установить системы, позволяющие принимать кредитные карты и цифровые платежи, а к концу 2026 года — камеры наблюдения.

Как и следовало ожидать, многие таксисты выступили против идеи тщательного надзора, поскольку вынуждены "терпеть" все сложности системы, в которой трудятся, чтобы что-то себе заработать на жизнь. Молодые водители все чаще избегают изнурительную работу в этой сфере.

Уточнения

Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.





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